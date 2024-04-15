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Клаудиньо — о матче со «Спартаком» в Кубке России: «Зенит» выйдет играть на победу

Клаудиньо — о матче со «Спартаком» в Кубке России: «Зенит» выйдет играть на победу
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Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком». В первой встрече сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

«Мы никогда не выходим на поле с мыслями о том, чтобы сыграть вничью или достичь какого-то удобного результата. «Зенит» всегда выходит на поле с главной и единственной задачей — победить. Этот случай не будет исключением, мы совершенно точно будем играть только на победу. Только такой результат нас устроит», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт «Зенита».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, кубковая игра «Зенита» со «Спартаком» состоится 17 апреля. Встречу примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи раздастся в 19:30 мск. В первой игре, победу в которой одержал «Зенит», на гол спартаковца Угальде Педро ответил дублем. Клаудиньо выступает за сине-бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне бразильский хавбек провёл 32 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в € 18 млн.

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