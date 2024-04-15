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Непомнящий: «Спартак» — история отечественного футбола, команде нужен российский тренер

Непомнящий: «Спартак» — история отечественного футбола, команде нужен российский тренер
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Известный российский специалист Валерий Непомнящий высказался о московском «Спартаке», который накануне объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с должности главного тренера команды.

«Я не знаю, каким образом работодатели «Спартака» выбирают кандидатов на пост главного тренера и какими критериями пользуются. Но при этом я понимаю, что «Спартаку» нужен российский специалист. Это очень важно! Потому что «Спартак» — история отечественного футбола, но команда в последнее время слишком много страдает.

Увольнение Абаскаля было вполне резонно. На его месте отечественный специалист уже раза три был бы уволен. Абаскаля, по-моему, передержали и с ним слишком затянули», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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