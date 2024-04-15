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Гвардиола рассказал, чем «Ливерпуль» и «Арсенал» отличаются от «Манчестер Сити»

Гвардиола рассказал, чем «Ливерпуль» и «Арсенал» отличаются от «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, чем «Ливерпуль» и «Арсенал» отличаются от его команды. Напомним, после матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «горожане» поднялись на первое место в турнирной таблице.

«Учитывая, что «Арсенал» и «Ливерпуль» являются нашими конкурентами, мы не можем позволить себе играть вничью слишком часто. Вот почему мы всё ещё в борьбе (за титул. — Прим. «Чемпионата»). Единственная большая разница между «Арсеналом», «Ливерпулем» и нами в том, что они выиграли очень много матчей благодаря голам в дополнительное время. Очень много. Это помогло им оказаться там, где они находятся сейчас.

Конечно, у всех нас были невероятные сезоны, но они заработали много очков благодаря поздним голам. С «Ливерпулем» это случалось много раз, с «Арсеналом» — тоже. И они это заслужили, конечно. В этом плане они намного лучше нас, но мы всё ещё сражаемся», — приводит слова Гвардиолы британское интернет-издание Mirror.

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