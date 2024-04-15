Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клопп: когда проигрываешь, совершенно справедливо сталкиваешься с критикой

Клопп: когда проигрываешь, совершенно справедливо сталкиваешься с критикой
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что мерсисайдцы совершенно справедливо оказались под гнётом критики из-за последних неудачных результататов.

«Сейчас нас ждёт серия из четырёх выездных матчей. В любом случае это было бы тяжело. Это будет тяжело, мы это знаем, это ясно. Мы должны разобраться с этим сейчас, это проще простого. Ничего другого не остаётся. Критика в такие моменты совершенно справедлива. Всё дело в том, как мы с ней справляемся. В первом тайме (матча с «Кристал Пэлас». — Прим. «Чемпионата») мы не особенно хорошо справлялись с ситуацией, но во втором тайме мы взяли себя в руки и должны были выиграть игру. Мы этого не сделали. Вот и всё», — приводит слова Клоппа британское интернет-издание Liverpool Echo.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в английской Премьер-лиге заработал 33 очка и располагается на 14-й строчке. Турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити» (73). На втором месте «Арсенал» (71), который в данный момент проводит свой матч 33-го тура.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Юрген Клопп высказался о борьбе за титул в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android