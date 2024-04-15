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Юрген Клопп высказался о борьбе за титул в АПЛ

Юрген Клопп высказался о борьбе за титул в АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге сезона-2023/2024.

«Конечно, я понимаю, почему вы спрашиваете. Я не тупой. Но ответ довольно прост. Если мы будем играть так же, как в первом тайме матча с «Кристал Пэлас», то почему мы должны будем выиграть чемпионат? А если будем играть так, как во втором тайме, то сможем выигрывать матчи. Если сможем выигрывать, то будет видно, к чему нас это приведёт», — приводит слова Клоппа британское интернет-издание Liverpool Echo.

После матчей 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице. В активе команды Гвардиолы 73 очка. Второе место занимает «Арсенал», тройку лидеров замыкает «Ливерпуль». Обе команды отстают от «горожан» на два очка.

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