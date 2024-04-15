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Дьяков: появление Джикии на поле даст импульс «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Дьяков: появление Джикии на поле даст импульс «Спартаку» в матче с «Зенитом»
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Бывший футболист второй команды московского «Спартака» Виталий Дьяков поделился мнением, что появление защитника Георгия Джикии на поле в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» придаст импульс красно-белым. Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ)
17 апреля 2024, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В «Спартаке» сейчас полный разброд, и по игре было видно, что Абаскаль потерял раздевалку. Того же капитана Джикию усадил в глубокий чехол. Мы видим, что Георгий не просто запасной, а стал четвёртым центральным защитником. При этом мы видим, что Джикия в отсутствие Абаскаля на скамейке делал подсказы своим партнёрам.

Поэтому мне кажется, что Георгий может появиться в старте с «Зенитом», потому что его появление может повлиять на партнёров по команде и дать какой-то импульс. У «Спартака» сейчас нет лидера на поле, а присутствие Джикии привнесёт какие-то эмоции, даже когда будет что-то не получаться», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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