Симоне Индзаги высказался о своём будущем в миланском «Интере»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился мыслями относительно своего будущего в стане «нерадзурри». Напомним, действующий контракт итальянского специалиста с клубом истекает летом 2025 года.

«Останусь ли я в следующем году? Я могу сказать то, что чувствую: «Интер» дал мне очень много за эти три года, мы выросли и прошли большой путь. Мы сыграли так много матчей и выиграли так много трофеев. В конце года мы сядем и поговорим: не будет никаких проблем, чтобы продолжить этот путь вместе», — приводит слова Индзаги Sky Sport Italia.

Напомним, Индзаги занял должность главного тренера «Интера» летом 2021 года. За этот период под его руководством «нерадзурри» дважды выиграли Кубок Италии и трижды завоевали Суперкубок Италии. В минувшем сезоне «Интер» дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.

После 32 туров нынешнего сезона чемпионата Италии «Интер» набрал 83 очка и занимает первое место.