Фабрицио Романо прояснил будущее Антони Марсьяля в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль сменит клубную прописку в предстоящее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» после завершения текущего сезона. Решение уже принято. Отмечается, что в ближайшие месяцы французский футболист определится со своим будущим и найдёт себе новый клуб. Сейчас же Марсьяль сконцентрирован на том, чтобы восстановиться от травмы.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что ни один европейский клуб не связывался с Марсьялем по поводу возможного заключения контракта.

Марсьяль выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2015 года. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года.