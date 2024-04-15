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Мостовой: Карпину не нужен «Спартак». Можно и Семака назвать, но есть же свободные тренеры

Мостовой: Карпину не нужен «Спартак». Можно и Семака назвать, но есть же свободные тренеры
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто мог бы заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

— Никто точно не ответит на вопрос, какой тренер нужен «Спартаку». Мне нравятся более спокойные и хладнокровные люди, которые работают не на показуху и пиар-кампанию. Хотя бы те, которые были в футболе, таких людей много. Черчесов подходит, конечно. Тем более он сейчас свободен.

Однозначного ответа никогда не будет, потому что кто-то кому-то нравится, а кому-то — нет. Работал человек, который просто деньги зарабатывал полтора года. Непонятно, как такие в «Спартак» попадают.

— Пишут про Карпина.

— А зачем? У него есть «Ростов», есть сборная. Не вижу смысла. Карпину сейчас «Спартак» точно не нужен. К тому же есть другие свободные специалисты. Так можно и Семака назвать. Возьмут сейчас и скажут: «Давай переманим его». А зачем? У людей контракт есть, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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