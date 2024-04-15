Мостовой: Слишкович может вернуть Джикию в основу — он не играл только из-за Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что защитник красно-белых Георгий Джикия может вернуться в состав команды после увольнения Гильермо Абаскаля.

— Конечно, Джикия не играл только из-за Абаскаля. Я много раз говорил об этом, а все сглаживали углы. Там свой человек — Дуарте. Поэтому Джикия и не играл.

— Вернётся ли теперь Георгий в основу «Спартака»?

— Мы же не знаем, кто будет руководить командой. Пока помощник Абаскаля Слишкович — он может и поставить Джикию. Когда можно было играть с Бабичем и Джикией в центре обороны, играл Дуарте. У меня бы играли Бабич и Джикия. Может, сейчас выйдет Георгий и в одном моменте сыграет плохо. Сразу все будут говорить: «Вот видите! Абаскаль был прав!». Однозначного мнения в футболе не бывает, — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.