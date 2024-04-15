Кечинов: в игре с «Зенитом» Слишкович рискнёт и поставит Джикию в стартовый состав

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о возможном участии защитника красно-белых Георгия Джикии в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Напомним, встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

«Джикия может быть полезен «Спартаку» с той целью, чтобы сплотить ребят. Это нужно сделать не только в раздевалке, но и на поле — стать лидером и повести за собой партнёров в тяжёлый для команды момент.

Но в каком состоянии сейчас находится Джикия — это загадка. Тренироваться — это одно, но игровой тонус — совершенно другое. Мне кажется, в игре с «Зенитом» Слишкович рискнёт и поставит Джикию в стартовый состав», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.