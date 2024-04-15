Шикунов: только Черчесов, Карпин и Бердыев могут потянуть «Спартак»

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

— У всех лопнуло терпение, поэтому Абаскаля уволили сейчас. Руководители «Спартака» больше всех терпело, а болельщики и разные специалисты вокруг уже гудели от этой ситуации. Поражение от «Сочи» — это был предел. Проиграть последней команде чемпионата ни в какие рамки не годится. Хуже уже не будет — это точно.

— Следующий тренер «Спартака» должен быть россиянином или иностранцем?

— Нет понятия «должен». Решает руководство «Спартака», кого они хотят. По мне, сейчас клубу нужен российский тренер, потому что времена такие, что нет еврокубков. Нужно знать всё изнутри «Спартака» и всё это наладить. Иностранец приедет, ему надо будет разбираться — это сложно. У нас специфичный чемпионат и футбольный рынок. Нашему тренеру всё это легче.

— Кого бы вы хотели видеть в качестве тренера «Спартака»?

— У нас всего три кандидатуры, больше нет из российских тренеров. Это Черчесов, Карпин и Бердыев. Я больше не вижу, кто потянет такой большой клуб, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.