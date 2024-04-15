Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шикунов: только Черчесов, Карпин и Бердыев могут потянуть «Спартак»

Шикунов: только Черчесов, Карпин и Бердыев могут потянуть «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

— У всех лопнуло терпение, поэтому Абаскаля уволили сейчас. Руководители «Спартака» больше всех терпело, а болельщики и разные специалисты вокруг уже гудели от этой ситуации. Поражение от «Сочи» — это был предел. Проиграть последней команде чемпионата ни в какие рамки не годится. Хуже уже не будет — это точно.

— Следующий тренер «Спартака» должен быть россиянином или иностранцем?

— Нет понятия «должен». Решает руководство «Спартака», кого они хотят. По мне, сейчас клубу нужен российский тренер, потому что времена такие, что нет еврокубков. Нужно знать всё изнутри «Спартака» и всё это наладить. Иностранец приедет, ему надо будет разбираться — это сложно. У нас специфичный чемпионат и футбольный рынок. Нашему тренеру всё это легче.

— Кого бы вы хотели видеть в качестве тренера «Спартака»?

— У нас всего три кандидатуры, больше нет из российских тренеров. Это Черчесов, Карпин и Бердыев. Я больше не вижу, кто потянет такой большой клуб, — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?
Рейтинг
Кто нужен «Спартаку» после Абаскаля?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android