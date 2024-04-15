«Всё очень плохо». Игорь Федотов разобрал судейство в матче «Краснодар» — «Зенит»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал работу главного судьи матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и санкт-петербургским «Зенитом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Не понравился Иванов. Он вообще не вошёл в игру, принимал непонятные решения — хорошо, что в отношении обеих команд, а не одной. «Краснодар» возмущается. Считают, что раз у них 24 нарушения против 11, то Иванов мог что-то делать специально против них. Но это не так. У Иванова действительно большие проблемы, однако предвзятости не было. Арбитр ошибался как в пользу «Краснодара», когда пропускал фолы на Мостовом и свистел в другую сторону, так и в пользу «Зенита», когда неправильно установил стенку.

Если собрать эти моменты вместе — всё очень плохо. Хотя ключевых ошибок у Иванова не было. Снизил ему оценку за систематически неправильные требования к единоборствам и непоказ жёлтой Сперцяну за симуляцию. Тот пробросил мяч и просто упал. Иванов назначил ошибочный штрафной, и с него «Краснодар» мог забить.

Момент с Кержаковым в добавленное время теперь сравнивают с эпизодом из матча «Шинника», но они разные. У вратаря «Зенита» не было безрассудных действий, хоть и имел место контакт. А в Первой лиге футболисту прилетело кулаками в голову. Не надо подтягивать такие моменты — их надо смотреть и верно толковать.

Вторую жёлтую Тормене судья показал правильно. Это наступ. А глобально этот матч идёт в минус Иванову. Арбитр ФИФА должен разбираться с такими играми на ура. Хотя оценка нормальная из-за отсутствия ключевых ошибок», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.