«Это не арбитр, хватит его мучить». Разбор судейства в 24-м туре РПЛ

До конца сезона РПЛ осталось всего шесть туров! 24-й игровой день подарил два топ-матча, тренерскую отставку в «Спартаке» и предельную интригу в зоне вылета. Каждая игра важна, и для арбитров условия усложняются. Как судьи справились с трудностями в минувшие выходные?

Специально для «Чемпионата» судейство в 24-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Сочи» — «Спартак» — 1:0

Нормальная работа Шафеева. Дежурные жёлтые карточки не показал: на 30-й минуте игроку «Спартака» за грубую игру, а затем — Соболеву за симуляцию в штрафной площади. Такое надо показывать и не стоит пропускать. В целом спокойно отработал Шафеев. Были какие-то внутренние моменты, которые надо исправлять.

Оценка Шафеева — 8,2.

«Сочи» — «Спартак» Фото: ФК «Сочи»

«Ахмат» — «Балтика» — 1:7

Москалёв получил назначение после паузы. Счёт крупный, но при этом опасный — при нём легко можно что-то пропустить. В целом несложная игра для арбитра, и он справился. Сложнее она была для первого ассистента — много моментов с «вне игры», но он тоже справился.

Оценка Москалёва — 8,4.

«Краснодар» — «Зенит» — 1:2

Не понравился Иванов. Он вообще не вошёл в игру, принимал непонятные решения — хорошо, что в отношении обеих команд, а не одной. «Краснодар» возмущается. Считают, что раз у них 24 нарушения против 11, то Иванов мог что-то делать специально против них. Но это не так. У Иванова действительно большие проблемы, однако предвзятости не было. Арбитр ошибался как в пользу «Краснодара», когда пропускал фолы на Мостовом и свистел в другую сторону, так и в пользу «Зенита», когда неправильно установил стенку.

Если собрать эти моменты вместе — всё очень плохо. Хотя ключевых ошибок у Иванова не было. Снизил ему оценку за систематически неправильные требования к единоборствам и непоказ жёлтой Сперцяну за симуляцию. Тот пробросил мяч и просто упал. Иванов назначил ошибочный штрафной, и с него «Краснодар» мог забить.

Момент с Кержаковым в добавленное время теперь сравнивают с эпизодом из матча «Шинника», но они разные. У вратаря «Зенита» не было безрассудных действий, хоть и имел место контакт. А в Первой лиге футболисту прилетело кулаками в голову. Не надо подтягивать такие моменты — их надо смотреть и верно толковать.

Вторую жёлтую Тормене судья показал правильно. Это наступ. А глобально этот матч идёт в минус Иванову. Арбитр ФИФА должен разбираться с такими играми на ура. Хотя оценка нормальная из-за отсутствия ключевых ошибок.

Оценка Иванова — 8,2.

«Локомотив» — ЦСКА — 3:3

Хорошая работа Карасёва. Спокойно, тихо — арбитр был незаметен. Дай бог, чтобы все так работали. Игра была сложная, без давления не обошлось. Но Карасёв выдерживает — молодец.

Оценка Карасёва — 8,5.

«Локомотив» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Оренбург» — «Пари НН» — 3:1

Хорошая работа Шадыханова. В прошлом туре он вернулся после долгой паузы. И хорошо отсудил. Может же человек собраться. Хотя игра далеко не простая: «Нижний» внизу таблицы, проблемный Юран. Ещё и поле неудобное, там не разбежаться. Но Шадыханов собрался и справился.

Оценка Шадыханова — 8,4.

«Оренбург» — «Пари НН» Фото: ФК «Оренбург»

«Урал» — «Динамо» — 2:1

Хорошая работа Казарцева. У него вообще самые высокие баллы, просто игр не так много. Если бы у Сухого не было столько назначений, то, думаю, на первом месте был бы Казарцев.

На 45+1-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар. А на 83-й опять подвёл Фёдоров на VAR, который до этого уже неудачно проявлял себя при Карасёве. По мне, повода для вмешательства не было. К сожалению, мы не слышим переговоры. Возможно, Казарцев ничего не видел. Если действительно так, то повод позвать его к монитору был. Но у Казарцева была хорошая позиция, он даже немного нагнулся вперёд, чтобы видеть всю ситуацию. И он её видел. К счастью, Казарцев поверил себе и увидел на повторе то, что и нужно было увидеть.

У Фёдорова проблемы. Он не судит Первую лигу, не судит РПЛ. Он не работает нигде, кроме как на VAR. А теперь, похоже, и там работать не будет. Вопрос: что этот арбитр делает в Премьер-Лиге? Я бы с такими прощался. Если Фёдоров не нужен нигде, то надо просто сказать: «Спасибо, мы больше не нуждаемся в ваших услугах». Такое бывает, надо иногда так делать. Это же не проходной двор. Можно было бы перевести Фёдорова в ФНЛ и смотреть, что он там делает. Но, учитывая, что этот арбитр не разбирается с картинкой на экране в комфортных условиях, думаю, он и в ФНЛ не нужен. Эту проблему надо решать. Не надо держать арбитров, которые деградируют. Я думаю, что руководство общается с такими судьями и просит их собраться. Но если ресурсов у человека нет, то с ним надо прощаться.

Оценка Казарцева — 8,5.

«Факел» — «Ростов» — 0:1

Любимов — это диагноз. Хватит издеваться над людьми, над командами. Ничего серьёзного в плане оценки не произошло. Любимов лишь не показал жёлтые на 44-й и 46-й минутах. Но если взять общую картину, то всё куда хуже. Был же человек, который решил дать Любимову категорию ФИФА. Кто он? Я бы хотел посмотреть ему в глаза. Это ведь не проблема Любимова, а проблема тех, кто сказал ему, что он судья. Для чего это делать? Вы просто издеваетесь над человеком. Любимов ходит по полю испуганный. Я даже не буду говорить, что он долго не судил. Потому что он арбитр ФИФА. Я же выхожу после паузы судить 8х8, но я не испуганный и из серьёзных эпизодов выхожу. А Любимов не понимает, что делает.

Здесь много говорить не надо. Просто заберите у Любимова эмблему ФИФА. Пускай, например, сидит на VAR. Но не надо давать ему судить. Это мучение и для Любимова, и для команд. Хотите лишний раз убедиться, что это не судья? Ну хорошо, вот посмотрели матч в Воронеже. Если глубоко разобрать игру, это полный провал арбитра, причём в отношении обеих команд.

Оценка Любимова — 8,2. И ничего с этим не сделаешь, потому что не было ключевых ошибок. Но, как и у Иванова, оценка обманчива.

«Факел» — «Ростов» Фото: ФК «Факел»

«Крылья Советов» — «Рубин» — 2:0

Галимов отработал лучше, чем Любимов, но хуже, чем он может. Роман — медленный, долго не судил, возраст уже сказывается. Надо как-то включать резервы. Это тяжело в 40+ лет, но это надо делать, если хочешь работать на матчах Премьер-Лиги.

На 20-й минуте Галимов не показал жёлтую за срыв перспективной атаки. Простой эпизод. А если присмотреться, там вообще можно было говорить об удалении за лишение явной возможности забить гол. По стоп-кадру это именно так, но по ним моменты не разбирают. В динамике же это штрафной удар и жёлтая. Но судьи не дали ничего — ни первый ассистент, ни Галимов, который отстал от эпизода, потому что не прочитал дальнюю передачу. Хотя должен читать.

На 76-й минуте Галимов неправильно показал жёлтую и назначил штрафной. Игрок «Крыльев» покатился и сыграл в мяч, а уже потом произошло игровое столкновение. С таких моментов забиваются голы. И у меня вопрос: для чего департамент назначает на такие матчи судей вроде Любимова и Галимова? Концовка сезона — взрывоопасная, и экспериментировать здесь не надо. Если это сделано, чтобы посмотреть, нужны эти арбитры или нет, то вопросов нет. Всё-таки ни «Крылья», ни «Рубин» не вылетают. Примерно то же самое у «Факела» и «Ростова». Но я бы экспериментировать всё равно не стал.

Оценка Галимова — 8,2.

Этот тур — ровный в плане оценок, но кривой в плане судейства. Нельзя говорить, что он провальный по ключевым решениям. Дело в конкретных арбитрах. Если смотреть матчи целиком и внимательно, станет понятно, что Любимов, Галимов и Иванов отработали криво и косо. Оценки хорошие, но у меня бы эти судьи присели надолго. Поэтому им на VAR и давали Левникова и Сухого. И я понимаю команды: в их возмущениях есть доля правды. Они правы не во всём — что-то надо объяснять и показывать. Но зерно истины в претензиях есть.