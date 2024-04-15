Игорь Федотов высказался о работе судьи Карасёва на матче «Локомотив» — ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о работе судьи Сергея Карасёва, который обслуживал матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Локомотивом» и ЦСКА (3:3).

«Хорошая работа Карасёва. Спокойно, тихо — арбитр был незаметен. Дай бог, чтобы все так работали. Игра была сложная, без давления не обошлось. Но Карасёв выдерживает — молодец», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Напомним, 13 апреля завершился матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Локомотив» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Матч закончился со счётом 3:3.