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Игорь Федотов оценил судейство в последнем матче «Спартака» при Абаскале

Игорь Федотов оценил судейство в последнем матче «Спартака» при Абаскале
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» – «Спартак» (1:0).

«Нормальная работа Шафеева. Дежурные жёлтые карточки не показал: на 30-й минуте игроку «Спартака» за грубую игру, а затем — Соболеву за симуляцию в штрафной площади. Такое надо показывать и не стоит пропускать. В целом спокойно отработал Шафеев. Были какие-то внутренние моменты, которые надо исправлять», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

13 апреля состоялся матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Сочи» и московским «Спартаком». Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи. Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Минувшую игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.

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