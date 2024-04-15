Игорь Федотов: что судья Фёдоров делает в РПЛ? Я бы с такими прощался

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Василия Казарцева в матче 24-го Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Динамо», который закончился победой хозяев со счётом 2:1.

«На 45+1-й минуте Казарцев правильно не назначил 11-метровый удар. А на 83-й опять подвёл Фёдоров на VAR, который до этого уже неудачно проявлял себя при Карасёве. По мне, повода для вмешательства не было. К сожалению, мы не слышим переговоры. Возможно, Казарцев ничего не видел. Если действительно так, то повод позвать его к монитору был. Но у Казарцева была хорошая позиция, он даже немного нагнулся вперёд, чтобы видеть всю ситуацию. И он её видел. К счастью, Казарцев поверил себе и увидел на повторе то, что и нужно было увидеть.

У Фёдорова проблемы. Он не судит Первую лигу, не судит РПЛ. Он не работает нигде, кроме как на VAR. А теперь, похоже, и там работать не будет. Вопрос: что этот арбитр делает в Премьер-Лиге? Я бы с такими прощался. Если Фёдоров не нужен нигде, то надо просто сказать: «Спасибо, мы больше не нуждаемся в ваших услугах». Такое бывает, надо иногда так делать. Это же не проходной двор. Можно было бы перевести Фёдорова в ФНЛ и смотреть, что он там делает. Но, учитывая, что этот арбитр не разбирается с картинкой на экране в комфортных условиях, думаю, он и в ФНЛ не нужен. Эту проблему надо решать. Не надо держать арбитров, которые деградируют. Я думаю, что руководство общается с такими судьями и просит их собраться. Но если ресурсов у человека нет, то с ним надо прощаться», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.