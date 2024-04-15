Игорь Федотов раскритиковал работу судьи Галимова на матче «Крылья Советов» — «Рубин»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов поделился мыслями о судействе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0).

«Галимов отработал лучше, чем Любимов, но хуже, чем он может. Роман — медленный, долго не судил, возраст уже сказывается. Надо как-то включать резервы. Это тяжело в 40+ лет, но это надо делать, если хочешь работать на матчах Премьер-Лиги.

На 20-й минуте Галимов не показал жёлтую за срыв перспективной атаки. Простой эпизод. А если присмотреться, там вообще можно было говорить об удалении за лишение явной возможности забить гол. По стоп-кадру это именно так, но по ним моменты не разбирают. В динамике же это штрафной удар и жёлтая. Но судьи не дали ничего — ни первый ассистент, ни Галимов, который отстал от эпизода, потому что не прочитал дальнюю передачу. Хотя должен читать.

На 76-й минуте Галимов неправильно показал жёлтую и назначил штрафной. Игрок «Крыльев» покатился и сыграл в мяч, а уже потом произошло игровое столкновение. С таких моментов забиваются голы. И у меня вопрос: для чего департамент назначает на такие матчи судей вроде Любимова и Галимова? Концовка сезона — взрывоопасная, и экспериментировать здесь не надо. Если это сделано, чтобы посмотреть, нужны эти арбитры или нет, то вопросов нет. Всё-таки ни «Крылья», ни «Рубин» не вылетают. Примерно то же самое у «Факела» и «Ростова». Но я бы экспериментировать всё равно не стал», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.