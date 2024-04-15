У «Арсенала» и «Байера» пустые трибуны. Но есть нюанс. ХиТ#180

Смотрите новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube.
Описание и тайм-коды:
00:00 — Привет, Джака!
00:33 — Опустошение «Ливерпуля»: реализация vs везение
15:36 — План «Арсенала» был понятен, но снова наступила середина апреля
32:26 — Чемпионство «Байера»: атмосфера, рекорды, мерч
50:49 — Уникальный эпизод в матче «Барселоны». Нет, речь не про голешник Феликса
01:01:31 — Отдельно — по тренерам для «Ливерпуля», «Барсы» и «Баварии»
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Кирилл показывает ключевое отличие между «Реалом» и «Сити» на одном скриншоте.
Гриша нашёл статистику «МЮ», из-за которой тен Хага нужно срочно увольнять.
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