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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга порвал крестообразную связку

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга порвал крестообразную связку
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Мамаду Майга получил разрыв передней крестообразной связки в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:3). Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

«Мамаду Майга пропустит концовку сезона…

В гостевом матче с «Оренбургом» наш Мужик получил травму — разрыв передней крестообразной связки.

В ближайшее время Мамаду предстоит операция, а затем – период реабилитации.

Мамс, ждём скорейшего возвращения на поле!» – говорится в сообщении клуба.

29-летний Мамаду Майга в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах «Пари Нижний Новгород» во всех официальных турнирах. Ему не удалось отметиться результативными действиями. Его действующее трудовое соглашение с командой рассчитано до июня 2027 года.

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