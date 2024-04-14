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Оренбург — Пари Нижний Новгород — 3:1, обзор матча РПЛ, голы Обухова, Адамова, Марина, Босельи, 14 апреля 2024

«Оренбург» просили перенести матч из-за наводнения. А он дома красиво вынес «Пари НН»
Константин Кринский
Отчёт «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород»
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Не обошлось без «привозов».

«Оренбург» проводит классную весну – команда не проигрывает ни в РПЛ, ни в Кубке России. Теперь от ног футболистов Давида Деограсии пострадал «Пари НН».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
3 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обухов – 2'     1:1 Босельи – 43'     2:1 Адамов – 51'     3:1 Марин – 87'    

Казалось бы, нижегородцы – фавориты, ведь находятся в таблице высоко и в гостях играют отлично. Но уже на второй минуте встречи пришлось задуматься, а справедливо ли это: Владимир Обухов вывел хозяев вперёд.

А ведь оренбуржцы могли дома и не сыграть, ведь представители «Пари НН» предлагали перенести матч на нейтральное поле в связи с наводнением в регионе. Но было принято решение играть на «Газовике» для своих болельщиков. Отличная эмоциональная поддержка населения в трудную минуту.

Радость «Оренбурга» после гола Обухова

Радость «Оренбурга» после гола Обухова

Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

А вот у «Пари НН» без Кирилла Гоцука в обороне был проходной двор. Кроме защитника-капитана, у гостей не было двух Константинов – Кучаева и Марадишвили, они травмированы. Наверное, этих троих Сергею Юрану и не хватило для внятного ответа на протяжении всех 90 минут. Гости, правда, всё равно не сдавались и реализовали один из 12 угловых – отличился Хуан Босельи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва ничейный счёт держался недолго. На 51-й минуте Арсен Адамов подключился по флангу к веерной атаке и завершил её из пределов штрафной.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Окончательный счёт в матче установил Химми Марин. Легионер появился на поле после перерыва и заметно добавил в атаке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Надо признать, что «Оренбург» мог забить и больше трёх, но регулярно мяч расходился с воротами в каких-то сантиметрах. А «Пари НН» за последние три матча пропустил девять голов – это много, учитывая прошлые встречи и реноме одной из самых надёжных оборон РПЛ.

Хозяева серьёзно улучшили свои шансы на сохранение места в элите. А вот гости стали чуть ближе к стыкам.

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