«Оренбург» просили перенести матч из-за наводнения. А он дома красиво вынес «Пари НН»

«Оренбург» проводит классную весну – команда не проигрывает ни в РПЛ, ни в Кубке России. Теперь от ног футболистов Давида Деограсии пострадал «Пари НН».

Казалось бы, нижегородцы – фавориты, ведь находятся в таблице высоко и в гостях играют отлично. Но уже на второй минуте встречи пришлось задуматься, а справедливо ли это: Владимир Обухов вывел хозяев вперёд.

А ведь оренбуржцы могли дома и не сыграть, ведь представители «Пари НН» предлагали перенести матч на нейтральное поле в связи с наводнением в регионе. Но было принято решение играть на «Газовике» для своих болельщиков. Отличная эмоциональная поддержка населения в трудную минуту.

Радость «Оренбурга» после гола Обухова Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

А вот у «Пари НН» без Кирилла Гоцука в обороне был проходной двор. Кроме защитника-капитана, у гостей не было двух Константинов – Кучаева и Марадишвили, они травмированы. Наверное, этих троих Сергею Юрану и не хватило для внятного ответа на протяжении всех 90 минут. Гости, правда, всё равно не сдавались и реализовали один из 12 угловых – отличился Хуан Босельи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва ничейный счёт держался недолго. На 51-й минуте Арсен Адамов подключился по флангу к веерной атаке и завершил её из пределов штрафной.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Окончательный счёт в матче установил Химми Марин. Легионер появился на поле после перерыва и заметно добавил в атаке.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Надо признать, что «Оренбург» мог забить и больше трёх, но регулярно мяч расходился с воротами в каких-то сантиметрах. А «Пари НН» за последние три матча пропустил девять голов – это много, учитывая прошлые встречи и реноме одной из самых надёжных оборон РПЛ.

Хозяева серьёзно улучшили свои шансы на сохранение места в элите. А вот гости стали чуть ближе к стыкам.