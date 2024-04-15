Игорь Федотов: заберите у арбитра Любимова эмблему ФИФА и не давайте ему судить

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил работу судейской бригады под руководством Артёма Любимова в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Ростовом» (0:1).

«Любимов — это диагноз. Хватит издеваться над людьми, над командами. Ничего серьёзного в плане оценки не произошло. Любимов лишь не показал жёлтые на 44-й и 46-й минутах. Но если взять общую картину, то всё куда хуже. Был же человек, который решил дать Любимову категорию ФИФА. Кто он? Я бы хотел посмотреть ему в глаза. Это ведь не проблема Любимова, а проблема тех, кто сказал ему, что он судья. Для чего это делать? Вы просто издеваетесь над человеком. Любимов ходит по полю испуганный. Я даже не буду говорить, что он долго не судил. Потому что он арбитр ФИФА. Я же выхожу после паузы судить 8х8, но я не испуганный и из серьёзных эпизодов выхожу. А Любимов не понимает, что делает.

Здесь много говорить не надо. Просто заберите у Любимова эмблему ФИФА. Пускай, например, сидит на VAR. Но не надо давать ему судить. Это мучение и для Любимова, и для команд. Хотите лишний раз убедиться, что это не судья? Ну хорошо, вот посмотрели матч в Воронеже. Если глубоко разобрать игру, это полный провал арбитра, причём в отношении обеих команд», — Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.