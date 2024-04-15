«Фиорентина» и «Дженоа» сыграли вничью в 32-м туре Серии А

15 апреля завершился матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Дженоа». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Давиде Ди Марко. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча закончилась ничейным результатом – 1:1.

Счёт в матче открыли гости. На 42-й минуте в составе «Дженоа» забил нападающий Альберт Гудмундссон, который реализовал пенальти. «Фиорентина» отыгралась уже после перерыва. На 54-й минуте этому поспособствовал форвард Нанитамо Иконе.

«Фиорентина» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 44 очка за 31 матч. «Дженоа» находится на 12-м месте, заработав 38 очков за 32 сыгранных матча.