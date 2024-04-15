Гаджи Гаджиев: «Спартак» должен возглавить российский тренер

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос о том, кто должен заменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».

«Конечно, на увольнение Абаскаля повлияло много факторов, в том числе и экономический. Мы с вами многого не знаем, управлял он командой или потерял эту связь. Мы и не имеем права говорить, что правильно, а что неправильно.

Я считаю, что москвичей должен возглавить российский тренер. Они уже перепробовали множество иностранцев», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года, в феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ.

Напомним, 14 апреля «Спартак» официально объявил об увольнении Абаскаля.