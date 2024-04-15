Игрок «Челси» Коул Палмер оформил хет-трик за 29 минут в матче с «Эвертоном»
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В эти минуты проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Челси» и ливерпульский «Эвертон». На момент написания новости идёт 40-я минута, счёт 3:0 в пользу хозяев поля. Все три гола забил полузащитник Коул Палмер к 29-й минуте встречи.
Англия - Премьер-лига . 33-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
2-й тайм
6 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 13' 2:0 Палмер – 18' 3:0 Палмер – 29' 4:0 Джексон – 44' 5:0 Палмер – 64' 6:0 Гилкрист – 90'
Отметим, что благодаря этим забитым мячам Палмер поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ. Коул с 19 голами уступает только форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, отметившемуся 20 мячами.
Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. Ранее Палмер стал только пятым игроком в истории «синих», которому удалось набрать 20 очков по системе «гол+пас» в АПЛ в дебютном сезоне.
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