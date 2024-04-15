Игрок «Челси» Коул Палмер оформил хет-трик за 29 минут в матче с «Эвертоном»

В эти минуты проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются лондонский «Челси» и ливерпульский «Эвертон». На момент написания новости идёт 40-я минута, счёт 3:0 в пользу хозяев поля. Все три гола забил полузащитник Коул Палмер к 29-й минуте встречи.

Отметим, что благодаря этим забитым мячам Палмер поднялся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров АПЛ. Коул с 19 голами уступает только форварду «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду, отметившемуся 20 мячами.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. Ранее Палмер стал только пятым игроком в истории «синих», которому удалось набрать 20 очков по системе «гол+пас» в АПЛ в дебютном сезоне.