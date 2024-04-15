Радимов — о поведении боссов «Спартака»: надеюсь, увольнение Абаскаля к чему-то приведёт

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о поведении руководства московского «Спартака», которое не комментирует скандальные ситуации вокруг команды.

«Надеюсь, что первый шаг — убрать Абаскаля — к чему-то приведёт, поймут, что нужно принимать решения здесь и сейчас. Нужно приходить и лицом к лицу говорить. Правильно или нет — покажет время, но не голову в песок, как страус», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, 14 апреля стало известно, что московский «Спартак» отправил в отставку с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Сейчас красно-белые занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. За 23 матча Российской Премьер-Лиги они набрали 35 очков.