Радимов: «Краснодар» проиграл не из-за судьи, Мусаев должен радоваться, что счёт 1:2

Бывший российский футболист Владислав Радимов отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева о судействе в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Напомним, Мусаев заявил, что главный арбитр встречи Сергей Иванов провалил матч. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«У судей бывают ошибки, но мне кажется, арбитр отсудил абсолютно нормально. И проиграл «Краснодар» абсолютно точно не из-за судьи. Мусаев должен радоваться, что «Краснодар» проиграл 1:2, согласен, что мог [пропустить] и четыре, и пять, если бы первым забил «Зенит».

Он должен был прийти и сказать: «Ребята, мы проиграли действительно сильному сопернику». Но точно не судья, по крайней мере, применительно к этому матчу», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Напомним, после 23 сыгранных матчей чемпионата России «Зенит» заработал 47 очков. Подопечные Сергея Семака расположились на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» с 43 очками занимает второе место.