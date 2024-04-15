Радимов: могу представить Осинькина где угодно, но не в «Спартаке»

Бывший российский футболист Владислав Радимов высказался о возможном назначении наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина на пост главного тренера «Спартака», а также раскритиковал руководство красно-белых.

«Могу представить Осинькина где угодно, но не в «Спартаке». Почему? Потому что люди, которые стоят в руководстве, абсолютно далеки от футбола. Я бы ввёл для футбольных менеджеров лицензирование, обычные тесты хотя бы проходили.

За год, что эти люди руководят, они только учатся. В медийном поле [провал], полный. Понятно, что про Промеса они не могут ничего сказать, но сколько прятали. Сейчас они тянули с Абаскалем, даже не защищали. Ладно не защищали игроки, но даже руководство не защищало. Руководство просто обязано защищать.

Малышев заговорит? Он сейчас учится, год, два, три. Если придёт туда Осинькин, что он будет с ним делать? В «Спартаке» полный хаос, и ответственным за этот хаос в первую очередь должен быть генеральный директор», — сказал Радимов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»