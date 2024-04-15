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КДК РФС рассмотрит оскорбления Рахимова в адрес тренера «Крыльев» Булатова

КДК РФС рассмотрит оскорбления Рахимова в адрес тренера «Крыльев» Булатова
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что КДК рассмотрит оскорбления главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова в адрес тренера «Крыльев» Сергея Булатова.

«В матче «Крылья Советов» — «Рубин» главный тренер Рахимов в перерыве после окончания первого тайма в подтрибунном помещении нецензурно оскорбил тренера «Крыльев Советов» Булатова. Оба специалиста приглашены на заседание», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов был удалён в перерыве матча чемпионата России с «Крыльями Советов» за то, что предложил тренеру самарцев Сергею Булатову подраться.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
14 апреля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Рубин
Казань
1:0 Горшков – 9'     2:0 Хубулов – 90+7'    
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