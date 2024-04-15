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«Аталанта» упустила победу над «Вероной» в Серии A. Миранчук вышел на поле на 63-й минуте

15 апреля состоялся матч 32-го тура чемпионата Италии по футболу между «Аталантой» и «Вероной». Встреча проводилась на стадионе «Джевисс» в Бергамо. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. Игра закончилась ничейным результатом — 2:2.

На 13-й минуте Джанлука Скамакка вывел хозяев вперёд. Спустя пять минут Эдерсон удвоил преимущество «Аталанты». После перерыва гости смогли отыграться. Сначала на 57-й минуте Дарко Лазович сократил отставание «Вероны». А уже через три минуты Тейянни Нослин восстановил равновесие на табло.

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начал матч на скамейке запасных. Он появился на поле на 63-й минуте, но не отметился результативными действиями.

«Аталанта» набрала 51 очко и занимает шестое место в таблице. «Верона» идёт 16-й. В её активе 28 очков.