Кудряшов — о «Спартаке» Абаскаля: безыдейный. Игроки не знают, что делать на поле

Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался об игре красно-белых, которую команда показывала под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Безыдейный, одним словом. Игроки не знают, что делать на поле. Интересно было бы услышать, что у них творилось, как был построен тренировочный процесс. Обидно за «Спартак», ведь это команда с наибольшим количеством болельщиков в нашей стране. Хочется видеть команду в её фирменном стиле, чтобы это была конкурентоспособная команда, которая борется за высокие места», — сказал Кудряшов в эфире «Коммент.Шоу».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.