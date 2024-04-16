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Кудряшов — о «Спартаке» Абаскаля: безыдейный. Игроки не знают, что делать на поле

Кудряшов — о «Спартаке» Абаскаля: безыдейный. Игроки не знают, что делать на поле
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Бывший защитник московского «Спартака» и сборной России Фёдор Кудряшов высказался об игре красно-белых, которую команда показывала под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«Безыдейный, одним словом. Игроки не знают, что делать на поле. Интересно было бы услышать, что у них творилось, как был построен тренировочный процесс. Обидно за «Спартак», ведь это команда с наибольшим количеством болельщиков в нашей стране. Хочется видеть команду в её фирменном стиле, чтобы это была конкурентоспособная команда, которая борется за высокие места», — сказал Кудряшов в эфире «Коммент.Шоу».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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