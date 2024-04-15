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«Челси» разгромил «Эвертон» со счётом 6:0, Палмер оформил покер

«Челси» разгромил «Эвертон» со счётом 6:0, Палмер оформил покер
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Завершился матч 33-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Челси» и ливерпульский «Эвертон». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, Англия. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Хозяева поля одержали разгромную победу со счётом 6:0.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
6 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 13'     2:0 Палмер – 18'     3:0 Палмер – 29'     4:0 Джексон – 44'     5:0 Палмер – 64'     6:0 Гилкрист – 90'    

В первом тайме футболисты «Челси» смогли четыре раза поразить ворота «Эвертона». Сначала полузащитник Коул Палмер оформил хет-трик к 29-й минуте встречи, а на 44-й минуте сенегальский нападающий Николас Джексон сделал счёт 4:0. На 64-й минуте лондонцы получили право пробить 11-метровый удар, который реализовал Палмер, забивший свой четвёртый мяч в этой встрече. На 90+1-й минуте шестой мяч хозяев забил Алфи Гилкрист.

После этой победы в активе «Челси» стало 47 очков. Подопечные Маурисио Почеттино расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Эвертон» с 27 очками — 16-й.

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