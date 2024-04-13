Владельцы «Челси» продали отель сами себе, чтобы избежать финансовых нарушений — Нэлтон

Владельцы «Челси» сами себе продали отель, находящийся на территории стадиона «Стэмфорд Бридж», с целью избежать нарушений действующих в английской Премьер-лиге правил финансового фэйр-плей и, как следствие, не подвергнуться санкциям в виде лишения очков. Об этом сообщил журналист Джеймс Нэлтон в соцсети Х (ранее Twitter), изучив финансовую отчётность клуба.

По информации источника, реализовав данную сделку, «Челси» заработал дополнительные € 89,4 млн.

Напомним, в ноябре прошлого года английская Премьер-лига сняла с «Эвертона» 10 очков в турнирной таблице за нарушение правил финансового фэйр-плей. Позднее ливерпульский клуб опротестовал это решение, и в результате успешной апелляции «ирискам» вернули четыре очка. Однако в начале апреля появилась информация, что с «Эвертона» снимут ещё два очка.