Экс-форвард «Динамо» Эрик Корчагин назвал лучшего тренера в своей карьере

Бывший нападающий московского «Динамо» и футбольного клуба «Спартак-Нальчик» Эрик Корчагин назвал лучшего тренера за свою карьеру.

«Для меня Юрий Красножан – самый сильный тренер из всех, с кем я работал. Я не знаю, почему он не задержался в топ-клубах Премьер-Лиги. Тогда же в Нальчике была сумасшедшая атмосфера, стадион битком, люди сидели даже на заборах, чтобы посмотреть игру. Мы в 2006 году даже в лидерах шли в середине сезона», — приводит слова Корчагина Metaratings.

Красножан возглавлял нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань» «Терек» и «Химки». Он также был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России. В данный момент специалист возглавляет женскую сборную России.

Корчагин начал профессиональную карьеру футболиста в 1994 году в составе моздокского «Иристона». В том же году нападающий присоединился к французскому «Сент-Этьену», также он выступал за нидерландский ПСВ, московское «Динамо», ярославский «Шинник», нальчикский «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо».