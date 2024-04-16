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Генич назвал ключевую ошибку «Спартака» в ситуации с Абаскалем

Генич назвал ключевую ошибку «Спартака» в ситуации с Абаскалем
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Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера московского «Спартака».

«Руководство поступило правильно, что не уволило Абаскаля в день рождения… Сколько уже говорили, что это запоздалое решение. Из матча в матч нет никакого прогресса, нет понимания, как атаковать, вскрывать, нет понимания по составу…

Если подытожить весь период Гильермо Абаскаля в нашей стране, его можно чётко разделить на два отрезка. Начал он очень круто, с большим желанием, с интересными решениями, хорошим и быстрым современным футболом до выигранного турнира зимой, до подписания нового контракта и прихода нового руководства. Подписание контракта — ключевая ошибка. У него контракт продолжал действовать, зачем его нужно было переподписывать? Он полгода тренирует, ничего не выиграл, не забрался никуда в тройку…

Было видно, что Абаскаль уже не тот. В этом сезоне, когда наделяют одного человека такими полномочиями или он наделяет себя, то здесь немудрено сойти с ума, тем более когда тебе 34 и стукнуло 35», – сказал Генич в эфире «Коммент.Шоу».

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