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Палмер догнал Холанда в списке лучших бомбардиров АПЛ благодаря покеру в ворота «Эвертона»

Палмер догнал Холанда в списке лучших бомбардиров АПЛ благодаря покеру в ворота «Эвертона»
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Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер оформил покер в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с ливерпульским «Эвертоном». Напомним, встреча завершилась разгромной победой команды из Лондона со счётом 6:0.

Англия - Премьер-лига . 33-й тур
15 апреля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
6 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Палмер – 13'     2:0 Палмер – 18'     3:0 Палмер – 29'     4:0 Джексон – 44'     5:0 Палмер – 64'     6:0 Гилкрист – 90'    

Благодаря этим забитым мячам 21-летний Палмер догнал лидирующего в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Оба футболиста имеют в своём активе по 20 голов. Отметим, что на счету игрока «Челси» также девять результативных передач в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. Ранее Палмер стал только пятым игроком в истории «синих», которому удалось набрать 20 очков по системе «гол+пас» в АПЛ в дебютном сезоне.

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