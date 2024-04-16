Палмер догнал Холанда в списке лучших бомбардиров АПЛ благодаря покеру в ворота «Эвертона»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер оформил покер в матче 33-го тура английской Премьер-лиги с ливерпульским «Эвертоном». Напомним, встреча завершилась разгромной победой команды из Лондона со счётом 6:0.
Благодаря этим забитым мячам 21-летний Палмер догнал лидирующего в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Оба футболиста имеют в своём активе по 20 голов. Отметим, что на счету игрока «Челси» также девять результативных передач в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Напомним, Палмер перешёл в «Челси» летом 2023 года из «Манчестер Сити». Лондонцы заплатили за игрока сборной Англии € 47 млн. Ранее Палмер стал только пятым игроком в истории «синих», которому удалось набрать 20 очков по системе «гол+пас» в АПЛ в дебютном сезоне.
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