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Футболисты «Челси» устроили потасовку за право пробить пенальти в матче с «Эвертоном»

Футболисты «Челси» устроили потасовку за право пробить пенальти в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (6:0).

На 62-й минуте лондонский клуб получил право на пробитие пенальти. Однако между футболистами лондонского клуба возник конфликт. Николас Джексон и Нони Мадуэке были недовольны тем, что Коул Палмер хотел исполнить пенальти. Джексон попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его.

Фото: Скриншот из трансляции

В итоге к мячу всё-таки подошёл Палмер и реализовал удар. В этой встрече англичанин оформил покер.

После этой победы в активе «Челси» стало 47 очков. Подопечные Маурисио Почеттино расположились на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. «Эвертон» с 27 очками — 16-й.

Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»: