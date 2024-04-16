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78-летний Луческу готов стать тренером «Бешикташа»

78-летний Луческу готов стать тренером «Бешикташа»
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Румынский специалист Мирча Луческу готов стать главным тренером турецкого «Бешикташа».

Как сообщает iAM SPORT, 78-летний Луческу договорился с руководством турецкого клуба о том, что станет главным тренером команды на следующие несколько недель. В этой должности он заменит уволенного на днях португальского специалиста Фернанду Сантуша и станет пятым тренером «Бешикташа» в нынешнем сезоне.

Напомним, Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо» в ноябре. Он возглавлял киевскую команду с 2020 по 2023 год. Ранее румынский специалист был главным тренером донецкого «Шахтёра» с 2004 по 2016 год.

Ранее специалист также занимал пост главного тренера в «Бешикташе», «Галатасарае», «Рапиде», «Интере», «Зените» и национальной команде Турции.

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