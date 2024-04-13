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«Бешикташ» расторг контракт с тренером Сантушем спустя 4 месяца после его назначения

«Бешикташ» расторг контракт с тренером Сантушем спустя 4 месяца после его назначения
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Турецкий клуб «Бешикташ» объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Фернанду Сантушем. Об этом сообщает официальный аккаунт клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Фернанду Сантуш возглавил турецкий «Бешикташ» в январе 2024 года и стал третьим главным тренером команды по ходу этого сезона.

Сантуш ранее тренировал «Эшторил», «Эштрелу», «Порту», АЕК, «Панатинаикос», «Бенфику» и ПАОК, а также сборные Греции, Польши и Португалии. Вместе с национальной командой Португалии Фернанду выиграл чемпионат Европы и Лигу наций.

В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги «Бешикташ» занимает четвёртое место, набрав 48 очков за 32 матча. Команда не побеждает на протяжении пяти последних матчей чемпионата.

Турнирная таблица чемпионата Турции
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