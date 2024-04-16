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Тренер «ПСЖ»: мы изменим ситуацию в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Тренер «ПСЖ»: мы изменим ситуацию в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 16 апреля в Барселоне. Начало – в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Второй матч будет немного другим. У нас было время поработать, проанализировать, улучшить свои показатели. Первый матч был очень тяжёлым, и результат не отражал того, что происходило на поле. Мы могли сравнять счёт, у нас были шансы, но результат есть. Мы должны показать лучшую версию себя. «ПСЖ» — команда, которая не спекулирует, мы не знаем этого слова и убеждены, что изменим ситуацию», — приводит слова Энрике Le Figaro.

Напомним, в первом матче «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счётом 3:2.

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