Тренер «ПСЖ»: мы изменим ситуацию в ответном матче с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился ожиданиями от ответного матча с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Встреча пройдёт 16 апреля в Барселоне. Начало – в 22:00 мск.

«Второй матч будет немного другим. У нас было время поработать, проанализировать, улучшить свои показатели. Первый матч был очень тяжёлым, и результат не отражал того, что происходило на поле. Мы могли сравнять счёт, у нас были шансы, но результат есть. Мы должны показать лучшую версию себя. «ПСЖ» — команда, которая не спекулирует, мы не знаем этого слова и убеждены, что изменим ситуацию», — приводит слова Энрике Le Figaro.

Напомним, в первом матче «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счётом 3:2.

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