Зобнин обратился к Абаскалю после его увольнения из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал отставку Гильермо Абаскаля с должности главного тренера московского клуба.

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», — написал Зобнин в одной из социальных сетей.

Гильермо Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года. В феврале 2023-го контракт с ним продлили до лета 2025 года. В прошлом сезоне московский клуб стал обладателем бронзовых медалей РПЛ. Под руководством испанца «Спартак» провёл 74 матча (36 побед, 15 ничьих, 23 поражения).

Московский «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Красно-белые набрали 35 очков в 23 матчах. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит» (47 очков).