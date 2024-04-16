Гурцкая: Мусаев для «Краснодара» не авторитет

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал назначение Мурата Мусаева на пост главного тренера «Краснодара».

«Ивич – тренер-диктатор, который имел беспрецедентный авторитет в раздевалке. Вдруг приходит другой парень, который что-то говорит. Игроки такие: «Окей». Мусаев для этой команды не авторитет. И не будет им.

Чтобы понять, насколько этому «Краснодару» нужен тренер, мне бы хотелось, чтобы клуб оставил всех игроков и Мусаева. Они не будут в пятерке», — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Напомним, Мурад Мусаев подписал контракт с «Краснодаром» до конца нынешнего сезона. Ранее Мусаев уже работал главным тренером «Краснодара» с 2019 по 2020 год. Именно при нём российская команда дебютировала в Лиге чемпионов УЕФА. Последним местом работы Мусаева был азербайджанский «Сабах».