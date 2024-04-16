Рами: не стоит забывать, что Мбаппе сильно пострадал в этом году от «ПСЖ» и тренера

Бывший игрок «Севильи» и «Валенсии» Адиль Рами высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Не стоит забывать, что Килиан сильно пострадал в этом году от своего тренера и клуба. Мы видели гнев после матча с «Монако», и мы видели это снова в матче с «Марселем», где были сказаны плохие слова. Мбаппе должен чувствовать себя любимым, чтобы хорошо играть и выкладываться на 100%. Сегодня, если он не выкладывается на все 100%, это потому, что он не чувствует себя любимым», — приводит слова Рами Mundo Deportivo.

Напомним, ранее сообщалось, что Мбаппе оскорбил главного тренера клуба Луиса Энрике во время матча 27-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Однако, позже тренер опроверг эту информацию.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 41 матч во всех турнирах, в которых записал в свой актив 39 голов и 9 результативных передач.

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