Президент Ла Лиги высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Хавьер Тебас, являющийся президентом испанской Ла Лиги прокомментировал возможный трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
«Если вы спросите меня – лучшие футболисты всегда играют в Ла Лиге. Я на 99.99% уверен, что Мбаппе будет в Реале.
С Холандом будет сложнее в краткосрочной перспективе – он не так долго был в «Сити», чтобы думать об уходе», – цитирует Тебаса Marca.
В этом сезоне Мбаппе провел 41 матч, забил 39 голов и отдал девять ассистов. Эрлинг Холанд сыграл 37 матчей, забил 30 голов и отдал шесть ассистов.
Напомним, «Реал» продолжает выступление в Лиге чемпионов. Первый четвертьфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3. Ответная встреча запланирована на 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».
Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»