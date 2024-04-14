Президент Ла Лиги высказался о возможном переходе Мбаппе в «Реал»

Хавьер Тебас, являющийся президентом испанской Ла Лиги прокомментировал возможный трансфер форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

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«Если вы спросите меня – лучшие футболисты всегда играют в Ла Лиге. Я на 99.99% уверен, что Мбаппе будет в Реале.

С Холандом будет сложнее в краткосрочной перспективе – он не так долго был в «Сити», чтобы думать об уходе», – цитирует Тебаса Marca.

В этом сезоне Мбаппе провел 41 матч, забил 39 голов и отдал девять ассистов. Эрлинг Холанд сыграл 37 матчей, забил 30 голов и отдал шесть ассистов.

Напомним, «Реал» продолжает выступление в Лиге чемпионов. Первый четвертьфинальный матч между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился со счётом 3:3. Ответная встреча запланирована на 17 апреля в Манчестере на стадионе «Этихад».

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»