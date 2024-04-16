«Это позор». Почеттино – о потасовке игроков «Челси» за право пробить пенальти

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о потасовке своих футболистов в матче 33-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» за право пробить пенальти.

«Палмер — исполнитель пенальти. Это больше не повторится, нельзя снова вести себя как дети. Это позор. Я сказал игрокам, что это последний раз, когда я принимаю такое поведение. Это не шутка. «Опять же, очень ясно. Коул Палмер — исполнитель пенальти», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, На 62-й минуте лондонский клуб получил право на пробитие пенальти. Николас Джексон и Нони Мадуэке были недовольны тем, что Коул Палмер хотел исполнить пенальти. Джексон попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его.

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