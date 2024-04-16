Хакими: чувствую, что Мбаппе очень мотивирован перед матчем с «Барселоной»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался о готовности команды к ответному четвертьфинальному матчу с «Барселоной» в Лиге чемпионов.. Встреча пройдёт 16 апреля в Барселоне. Начало – 22:00 мск.

«Я не смог сыграть в первом матче. Я хотел помочь команде. Мы провели хороший матч, но нам не удалось победить. Завтра нам придется отдать все силы, чтобы победить. Мы приехали с большим желанием, желанием изменить то, что произошло в первом матче. Мы приехали, чтобы победить и вернуть победу в Париж

«Я чувствую, что Мбаппе очень мотивирован, как и вся команда. Пришло время показать, что мы готовы изменить результат первого матча, — приводит слова Хакими RMC Sport.

Напомним, в первом матче «Барселона» обыграла «ПСЖ» со счётом 3:2.

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