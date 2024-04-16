Гендиректор «Байера» высказался о продаже своих топ-игроков ближайшим летом

Генеральный директор леверкузенского «Байера» Фернандо Карро высказался о трансферах команды этим летом.

«Каждый год нам нужно продать одного большого игрока, чтобы найти бюджет для новых приобретений, так что, вероятно, мы продадим одного футболиста. Но планируем подписать 2-3 других на вырученную сумму», — приводит слова Карро журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

«Байер» оформил досрочное чемпионство в Бундеслиге, обыграв в 29 туре бременский «Вердер» со счетом 5:0. Команда Хаби Алонсо впервые взяла золотые медали чемпионата Германии за 120-летнюю историю клуба.

Также «Байер» продолжает борьбу за Кубок Германии, где в финале сыграет с «Кайзерслаутерном», и Лигу Европы, где в четвертьфинале сыграет против «Вест Хэма».

У «Арсенала» и «Байера»пустые трибуны. Но есть нюанс. ХиТ#180