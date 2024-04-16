«Локомотив» установил новый личный рекорд посещаемости в нынешнем сезоне РПЛ в игре с ЦСКА

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:3.

Для «железнодорожников» матч стал самым посещаемым в нынешнем сезоне РПЛ. На стадион «РЖД Арена» пришло 15 070 болельщиков.

Больше людей в 24-м туре пришло только на матч «Краснодар» — «Зенит». Встречу посетили 35 250 человек. Третью позицию по посещаемости занял матч «Факела» и «Ростова» (13 744).

После 23 туров «Локомотив» занимает пятое место с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (47 очков).

Следующий матч «Локомотив» проведет в гостях с «Рубином». Встреча состоится 20 апреля на стадионе «АК Барс Арена» в 14:00 по мск.

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