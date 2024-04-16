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«Локомотив» установил новый личный рекорд посещаемости в нынешнем сезоне РПЛ в игре с ЦСКА

«Локомотив» установил новый личный рекорд посещаемости в нынешнем сезоне РПЛ в игре с ЦСКА
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В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:3.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Самошников – 44'     1:1 Мусаев – 53'     2:1 Морозов – 55'     3:1 Фассон – 64'     3:2 Заболотный – 80'     3:3 Агапов – 87'    

Для «железнодорожников» матч стал самым посещаемым в нынешнем сезоне РПЛ. На стадион «РЖД Арена» пришло 15 070 болельщиков.

Больше людей в 24-м туре пришло только на матч «Краснодар» — «Зенит». Встречу посетили 35 250 человек. Третью позицию по посещаемости занял матч «Факела» и «Ростова» (13 744).

После 23 туров «Локомотив» занимает пятое место с 37 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (47 очков).

Следующий матч «Локомотив» проведет в гостях с «Рубином». Встреча состоится 20 апреля на стадионе «АК Барс Арена» в 14:00 по мск.

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