Луис Энрике пообещал сделать первый камбэк «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов с «Барселоной»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ответном четвертьфинальном матче с «Барселоной».

«ПСЖ никогда не проигрывал в плей-офф. Завтра будет день, когда мы это сделаем», — приводит слова Энрике журналист Адриан Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

Первая игра завершилась для парижской команды поражением со счётом 2:3. Ответный встреча состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании.

В 1/8 финала «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (4:1 – по сумме двух матчей).

На групповом этапе команда Энрике заняла второе место (8 очков) в группе F «Боруссией» (Дортмунд) – 11 очков, «Миланом» — 8 очков, и «Ньюкаслом» — 5 очков.

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