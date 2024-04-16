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Луис Энрике пообещал сделать первый камбэк «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов с «Барселоной»

Луис Энрике пообещал сделать первый камбэк «ПСЖ» в плей-офф Лиги чемпионов с «Барселоной»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ответном четвертьфинальном матче с «Барселоной».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ никогда не проигрывал в плей-офф. Завтра будет день, когда мы это сделаем», — приводит слова Энрике журналист Адриан Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

Первая игра завершилась для парижской команды поражением со счётом 2:3. Ответный встреча состоится сегодня, 16 апреля, на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Испании.

В 1/8 финала «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (4:1 – по сумме двух матчей).

На групповом этапе команда Энрике заняла второе место (8 очков) в группе F «Боруссией» (Дортмунд) – 11 очков, «Миланом» — 8 очков, и «Ньюкаслом» — 5 очков.

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