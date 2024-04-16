Юрген Клопп: никогда не считал себя великим тренером. Мне не нужны сравнения с Венгером

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не считает себя великим.

«Никогда не считал себя великим тренером. Никогда в жизни. До сих пор удивляюсь, что люди считают меня таковым, но я принимаю это. Важно то, что люди в Ливерпуле довольны тем, чего мы достигли. Мне не нужны сравнения с Венгером или кем-то ещё. Для меня это ничего не значит.

Я не хочу, чтобы на моем надгробии было написано: «Здесь покоится один из самых успешных тренеров на планете» — я всё равно буду в трёх футах под землей. Нет, это не для меня. Я хочу, чтобы меня помнили как человека, который помогал людям на протяжении всей жизни», — приводит слова Клоппа Sky News.

После 32 матчей в чемпионате Англии «Ливерпуль» набрал 71 очко и занимает третье место.